Griechenland: Debatte über neues Sparprogramm

Bereits am Mittwoch wurde in Athen lautstark gegen das geplante neue Sparprogramm demonstriert. © Keystone/AP/THANASSIS STAVRAKIS

Im griechischen Parlament hat am Donnerstag die Debatte über ein neues Sparprogramm begonnen. Das knapp fünf Milliarden Euro schwere Paket soll in einer Abstimmung am späten Abend gebilligt werden. Die Billigung ist Voraussetzung für neue Finanzhilfen der Gläubiger.