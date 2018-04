Grilltipps für den Frühling

1. Den Grill in Schuss bringen

Oftmals steht der Grill über den ganzen Winter im Freien. Die tiefe Temperatur kann den Einzelteilen zusetzen: Schimmel, Rost oder brüchige Gasschläuche. Der Schimmel an den Plastikteilen kann durch gründliches Waschen mit Wasser und Spülmittel entfernt werden, der Rost mit einer herkömmlichen Stahlbürste. Brüchige Gasschläuche können schnell zur Gefahrenquelle werden. Deshalb empfiehlt es sich, den Schlauch, ähnlich wie bei einem Veloreifen, mit Seifenwasser auf Löcher zu überprüfen und allenfalls zu ersetzen.



2. Brenntest

Bevor die ersten Würste auf den Grill gelegt werden können, sollte getestet werden, ob der Grill noch richtig brennt. Um Gasansammlungen zu umgehen, sollte der Grill ohne Deckel angezündet werden. Strömt zu viel Gas aus der Flasche, kann es ausserdem zu regelrechten Stichflammen kommen. Des Weiteren sollte die Flammenfarbe überprüft werden. Diese sollte einen Blauton aufweisen. Brennt die Flamme gelb, ist meist etwas mit der Gasanlage nicht in Ordnung.

3. Fleisch selber vorbereiten

Ist der Grill startklar, kann es ans Eingemachte gehen. Mit der Qualität des Fleisches steht und fällt der Grillgenuss. In Supermärkten findet man oft schon vormarinierte Steaks und Spiesse. Diese Marinade versteckt die Qualität und Konsistenz des Fleisches. Deshalb besser ein unbehandeltes Stück Fleisch kaufen und gleich selber marinieren. Eine Marinade lässt sich schnell aus Olivenöl, Salz, Pfeffer und Rosmarin zubereiten.



4. Garzeiten einhalten

Damit das Fleisch saftig bleibt und beim Grillieren nicht austrocknet, sollten mindestens zwei Zentimeter dicke Scheiben auf den Grill kommen. Pro Zentimeter Dicke sollte das Fleisch ein bis zwei Minuten auf beiden Seiten gegrillt werden. Bei Würsten reichen ungefähr fünf Minuten. Um das fertige Fleisch warm zu halten, sollte es nicht auf dem Grill liegen gelassen, sondern besser in Alufolie eingepackt werden.

5. Alternativen bereit halten

Als Veranstalter einer Grill-Party muss man auf alle Eventualitäten gefasst sein. Vegetarier und Veganer zeigen sich wenig begeistert von Schweinssteak und Rippchen. Deshalb sollten Alternativen wie Grillgemüse griffbereit sein. Dabei sollte darauf geachtet werden, möglichst wasserarmes Gemüse wie Peperoni, Pilze oder Zucchetti zu verwenden. Des Weiteren gibt es mittlerweile ein breites Angebot an Grillkäse, wie beispielsweise den mediterranen Halloumi.



6. Dessert vom Grill

Um dem Grillabend noch die Krone aufzusetzen, sollte das Dessert auch gleich vom Grill kommen. Für die Gemütlichen reicht es dabei aus, ein bisschen Lagerfeuerromantik aufkommen zu lassen und Marshmallows zu bräteln. Gourmets können aber auch Schokoküchlein mit flüssigem Kern oder Schoggi-Bananen auf dem Grill zubereiten.

7. Sauber machen

Damit der Grill auch im nächsten Frühling wieder in Betrieb genommen werden kann, sollte er nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Der Rost lässt sich am besten mit einer Stahlbürste säubern, wenn er noch ein bisschen warm ist. Sollte der Rost schon ausgekühlt sein, gibt es ein einfaches Hausmittel, um ihn doch noch zu reinigen: Den Rost in Zeitung einwickeln, mit Wasser begiessen und über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag lässt sich der Schmutz problemlos entfernen.

(dab)