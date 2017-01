Absturz vor Kinderaugen: Pilot stirbt bei Flugzeugunglück in Thailand. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/NARONG SANGNAK

Bei einer Flugshow am nationalen Kindertag Thailands ist ein Kampfjet mit seinem Piloten an Bord abgestürzt. Vor den Augen der Kinder starb der Pilot in einer gewaltigen Explosion in der Nähe des Stützpunkts Hatyai in der Provinz Songkhla im Süden des Landes.