Grippe verdirbt die Festtage

Bettruhe und höchstens etwas Fernsehen statt Festtagsfreuden: Grippeviren könnten da und dort die Laune etwas verdorben haben. (Gestellte Aufnahme) © Keystone/MARTIN RUETSCHI

Die Grippe ist in der Schweiz auf dem Vormarsch und dürfte den einen oder die andere just über die Feier- oder Ferientage ins Bett zwingen. Die Welle ist früher in der Schweiz angekommen als in früheren Jahren.