Grösste Süsswasserperle der Welt für 320 000 Euro verkauft

Die grösste Süsswasserperle der Welt, auch "schlafender Löwe" genannt, wurde für 320'000 Euro verkauft. © KEYSTONE/EPA ANP/REMKO DE WAAL

Die grösste Süsswasserperle der Welt ist am Donnerstag in einem Auktionshaus in Den Haag für 320’000 Euro verkauft worden. Käufer der Perle, die wegen ihres länglichen und kurvigen Aussehens auch «Schlafender Löwe» genannt wird, ist ein japanischer Händler.