Grösstes Wasserflugzeug der Welt wird entjungfert

Das in China entwickelte grösste Wasserflugzeug der Welt hat seinen Jungfernflug unternommen. Das Flugzeug kann militärisch eingesetzt werden, ist aber für Rettungseinsätze auf See sowie für Löscharbeiten bei Waldbränden gedacht. © KEYSTONE/EPA FEATURECHINA/KALY SILVA

Das in China entwickelte grösste Wasserflugzeug der Welt hat am Sonntag seinen Jungfernflug unternommen. Die vom staatlichen Flugzeugbauer Avic produzierte Maschine vom Typ AG600 startete in der südlichen Stadt Zhuhai für einen einstündigen Flug.