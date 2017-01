Grossbrand in Sägerei in Haltikon SZ hatte technische Ursache

Der Grossbrand im Sägereibetrieb Schilliger Holz in Haltikon bei Küssnacht SZ war am Montag vor einer Woche ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten rund vier Tage. (Archivbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

Der mehrtägige Brand in einem Sägereibetrieb in Haltikon SZ geht auf eine technische Ursache zurück. Zu diesem Schluss kommen die Brandermittler der Schwyzer Kantonspolizei. Das Feuer war in einer Filteranlage ausgebrochen.