Grossbrand in Schwyzer Sägerei hält Feuerwehr weiter auf Trab

Auch 20 Stunden nach Ausbruch eines Brandes in einer Produktionshalle des Sägereibetriebs Schilliger Holz in Haltikon bei Küssnacht SZ war das Feuer noch nicht gelöscht. © Kantonspolizei Schwyz

Nach einem Grossbrand in einer Sägerei am Montag bei Küssnacht SZ loderten die Flammen in einem Holzlager auch am Dienstag weiter. Erneut waren ein Grossaufgebot der Feuerwehr und ein Löschhelikopter im Einsatz. Der Holzverarbeiter will seine Produktion fortführen.