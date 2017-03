Mit blossen Händen gegen die Feuersbrunst: Ein Bewohner des Elendsviertels Paraisópolis in São Paulo versucht die Flammen zu löschen. © KEYSTONE/EPA EFE/FERNANDO BIZERRA JR.

Bei einem Grossbrand in einer Favela in São Paulo sind mindestens 50 Häuser zerstört worden. Das Feuer war am Mittwoch im Armenviertel Paraisópolis, im Süden der brasilianischen Metropole, ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach mehreren Stunden löschen.