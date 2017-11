Grossbritannien verlässt EU am 29.3.2019 um Mitternacht

Die britische Regierung werde dem Parlament vorschlagen, dass sich der Brexit am 29. März 2019 um 23.00 Uhr (Greenwich-Zeit) vollzieht. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MATT DUNHAM

Grossbritannien wird die Europäische Union am 29. März 2019 um 23.00 Uhr GMT (00.00 Uhr MEZ) verlassen. Das exakte Austrittsdatum werde in einem Zusatzartikel zum Austrittsgesetz verankert, das derzeit vom Parlament in London beraten wird.