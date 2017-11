Grossbritannien will ab 2021 selbstfahrende Autos zulassen

Wenn es nach Finanzminister Philip Hammond geht, sollen ab 2021 selbstfahrende Autos in Grossbritannien unterwegs sein. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA Continental AG/THOMAS LOHNES /CONTINENTAL AG / HANDOUT

Grossbritannien will ab 2021 selbstfahrende Autos auf die Strasse schicken. Wie das Finanzministerium am Sonntag mitteilte, will Finanzminister Philip Hammond die neuen Vorgaben zum autonomen Fahren am Mittwoch in seiner Rede zum Staatshaushalt vorstellen.