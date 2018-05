Grosse Autos zahlen mehr für Parkplatz?

Wer in einem engen Parkhaus schon einmal versucht hat, neben einem SUV zu parkieren, kennt das Problem. Entweder das Auto ist zu gross oder der Parkplatz zu klein – fast unmöglich, ohne Verluste neben einem so grossen Auto zu parkieren. Wie die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» berichtet, möchte der deutsche Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer das Problem beim Geldbeutel lösen. Grössere Autos sollen grössere Parkplätze bekommen, für die aber auch mehr bezahlt werden müsste. «Von Fahrern grosser Autos höhere Parkgebühren zu verlangen ist nichts Unanständiges. Sie zahlen ja auch mehr für Sprit», sagt Dudenhöffer der WAZ. Laut einer Studie seines Car-Instituts sind Neuwagen in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt um 12,3 Zentimeter gewachsen.

Auch in St.Gallen denkbar?

Für den Verkehrsclub der Schweiz Sektion St.Gallen / Appenzell (VCS) sind höhere Gebühren für grosse Autos in Parkhäusern kein Thema. «Wir setzen uns nicht für die Autofahrer ein. Die grossen PKW sind für uns eher störend, wenn sie in der Stadt am Strassenrand parkieren. Steht ein SUV auf einem Parkplatz, braucht er deutlich mehr Platz – das ist ein ziemliches Ärgernis, wenn sie zu einem Teil auf der Strasse und nicht dem vorgesehenen Parkfeld stehen. Da beanspruchen sie den öffentlichen Raum für sich», so Doris Königer, Co-Präsidentin des VCS gegenüber FM1Today.

Wie FM1Today berichtete, drückt die Ostschweizer Polizei aber oft ein Auge zu, wenn das Auto nicht ganz ins Parkfeld passt. Ein zu grosses Auto sei ein guter Grund, warum man nicht perfekt ins Feld parkiert habe.

(rhy)