Grosse Emotionen beim Abschied von Lichtsteiner und Buffon

In der letzten Partie für Juventus Turin gewannen sie gegen Absteiger Hellas Verona 2:1. Für Lichtsteiner ist es der Abschied von Juventus nach sieben Jahren (und sieben Meistertiteln), Buffon verlässt den Rekordmeister nach 17 Jahren.

Grosse Emotionen gab es im Turiner Stadion um 16.22 Uhr in der 63. Minute. Trainer Massimiliano Allegri gewährte seinem Captain Buffon eine Standing Ovation und wechselte ihn aus. Buffon begab sich noch auf dem Platz auf die Ehrenrunde, umarmte jeden Mit- und Gegenspieler sowie den Schiedsrichter und den ganzen Trainer-Staff von Juventus. Es war eine würdige Szenerie für den 40-Jährigen in seinem 656. und letzten Pflichtspiel für Juventus.

Auch für Lichtsteiner endete das Spiel speziell: Zunächst durfte er fünf Minuten vor dem Ende einen Penalty treten, scheiterte aber an Veronas Keeper Nicolas und verpasste so den ersten Saisontreffer. Doch dann gab es für den 34-Jährigen im 259. Einsatz für Juventus doch noch grossen Applaus. Obwohl Juventus bereits drei Mal gewechselt hatte, holte Allegri Lichtsteiner in der Nachspielzeit vom Platz und ermöglichte somit auch dem Schweizer einen tollen Abgang.

Telegramm und Rangliste:

Juventus Turin – Hellas Verona 2:1 (0:0). – 40’000 Zuschauer. – Tore: 49. Rugani 1:0. 52. Pjanic 2:0. 76. Cerci 2:1. – Bemerkungen: Juventus Turin mit Lichtsteiner. Letztes Spiel für Juventus von Lichtsteiner und Buffon (in der 63. Minute ausgewechselt). 85. Lichtsteiner scheitert mit Handspenalty an Nicolas.

Rangliste: 1. Juventus Turin 38/95. 2. Napoli 37/88. 3. AS Roma 37/74. 4. Lazio Rom 37/72. 5. Inter Mailand 37/69. 6. AC Milan 37/61. 7. Atalanta Bergamo 37/60. 8. Fiorentina 37/57. 9. Sampdoria Genua 37/54. 10. Torino 37/51. 11. Sassuolo 37/43. 12. Genoa 37/41. 13. Bologna 37/39. 14. Chievo Verona 37/37. 15. Udinese 37/37. 16. Cagliari 37/36. 17. SPAL Ferrara 37/35. 18. Crotone 37/35. 19. Hellas Verona 38/25. 20. Benevento 37/21.

(SDA)