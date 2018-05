Grosse Freude, aber keine Euphorie

Die Schweizer singen die Nationalhymne nach dem Coup gegen Finnland (3:2) in den Viertelfinals der WM in Dänemark © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Die Spieler des Schweizer Nationalteams freuen sich diebisch über den Viertelfinal-Coup an der WM in Dänemark gegen Finnland. Der 3:2-Erfolg löst aber keine euphorische Stimmung aus.In Herning ist die gesamte Infrastruktur der WM in einer grossen Messehalle untergebracht.