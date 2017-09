Grosse Nachfrage nach Schweizer Bands

Schweizer Musiker wie Faber erfreuen sich im Ausland immer grösserer Beliebtheit. (Archivbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Faber, Damian Lynn, Egopusher oder The Weyers – dies nur eine kleine Auswahl der Schweizer Künstler, die am diesjährigen Reeperbahn Festival in Hamburg (20.-23.9.) auftreten werden. Die starke Schweizer Präsenz ist symptomatisch.