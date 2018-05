Grosse Rauchwolke über Europapark

Auf Facebook machte der Europapark auf das Feuer aufmerksam und wies die Gäste darauf hin, das skandinavische Viertel zu meiden.

Liebe Besucher, derzeit gibt es einen Brand bei der Attraktion 'Die Piraten von Batavia'. Bitte meiden Sie den Skandinavischen Themenbereich. Wir informieren Sie in Kürze hier wieder. Danke!

Des Weiteren wurden die Besucher dazu aufgefordert, Ruhe zu bewahren. Der Brand werde derzeit gelöscht.

Viele Bilder und Videos zeigten am Samstag eine dicke Rauchwolke über dem Europapark bei Rust (D).

#europapark hoping everyone is ok

