Grosse Schäden nach Sturm in Griechenland

Zwei Autos wurden durch die Kraft der Wassermassen, die durch die Strassen der Stadt Madra strömten, übereinander an eine Hauswand gedrückt. Die Überschwemmungen hinterliessen viel Schlamm und Schutt. © KEYSTONE/AP/PETROS GIANNAKOURIS

Der seit Tagen am Mittelmeer tobende Sturm hat in Griechenland nach Schäden in Milliarden-Höhe angerichtet. Wie der staatliche Rundfunk am Donnerstag berichtete, wurden ganze Abschnitte der Küstenstrasse im Westen Athens in Richtung der Hafenstadt Korinth weggespült.