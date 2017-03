Grosseinsatz am Bahnhof Ziegelbrücke

Der Verdacht einer bewaffneten Person erhärtete sich nicht (Symbolbild). © KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Am Bahnhof Ziegelbrücke kam es am Dienstag um 15 Uhr zu einem grösseren Polizeieinsatz, weshalb mehrere Zugverbindungen ausfielen. Ein geistig verwirrter 76-Jähriger hatte die Polizei wegen eines vermeintlich Bewaffneten in einem Zug gerufen. Der Verdacht bestätigte sich nicht.