Nach Raubüberfall: Vierter Täter noch auf der Flucht

Heute Morgen kurz nach 11 Uhr gab es in Rorschach einen Raubüberfall. Ein vermummter, mit einem Messer bewaffneter Mann bedrohte die Angestellten und erbeutete mehrere tausend Franken Bargeld. Gemeinsam mit zwei Komplizen, die vor dem Geschäft warteten, flüchteten die mutmasslichen Täter. Die Polizei startete eine Grossfahndung und konnte das Auto in Widnau stoppen. Dabei gelang es der Polizei drei Täter festzunehmen. Bei den Verhafteten handelt es sich um einen 22-jährigen Österreicher sowie zwei Deutsche im Alter von 26 und 33 Jahren.

Ein vierter mutmasslicher Täter befindet sich noch immer auf der Flucht. Offenbar mit der Beute. Diese wurde gemäss der Polizei noch nicht gefunden. Der Flüchtige ist laut Zeugenaussagen in Widnau in ein grau/silbriges Auto gestiegen, in dem bereits ein Fahrer sass. Dieser Fahrer wurde ermittelt. Er war sich laut Polizei nicht bewusst, dass er einen Flüchtigen mitnahm.

Der Raubüberfall hat sich an der Neugasse in Rorschach ereignet. «Es gab keine Verletzten», sagt Gian-Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Ein Today-Reporter hatte beobachtet gehabt, wie ein Mann in Widnau verhaftet wurde. Er sei mit hochgezogener Kapuze vor einem Kleinwagen in Handschellen festgehalten worden.

(red.)