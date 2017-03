Grosser Empfang für die Europameisterin

Die Freude über die Goldmedaille über 800 Meter von Selina Büchel war in der ganzen Schweiz gross, ganz besonders aber hat man sich in ihrem Wohnort Wil gefreut. Heute Dienstagabend wird die siebenfache Schweizermeisterin und zweifache Europameisterin in Wil willkommen geheissen. Die Wiler Stadträtin Jutta Röösli wird Selina Büchel um 18.45 Uhr am Bahnhof Wil begrüssen.

Anschliessend findet im Stadtsaal ein Apéro statt, der von den Stadt-Tambouren Wil musikalisch umrahmt wird. Die ganze Wiler Bevölkerung ist zu diesem Anlass eingeladen, wie die Stadt Wil in einem Schreiben mitteilt.

Die in Mosnang geborene und heute in der Stadt Wil wohnhafte Leichtathletin Selina Büchel ist siebenfache Schweizermeisterin und hält den Schweizer Rekord, den sie am Wochenende wiederum verbessert hat. Sie gewann die Goldmedaille in Belgrad und konnte damit ihren Europameister-Titel von 2015 über die gleiche Distanz ganz knapp und nur dank dem Fotofinish-Beweis verteidigen.

