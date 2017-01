Grosser Sachschaden bei Hausbrand im Prättigau

Der Hausbrand in Fanas im Prättigau am frühen Mittwochmorgen richtete sehr grossen Sachschaden an. © Kapo GR

In Fanas im Prättigau hat am Mittwochmorgen ein Feuer grossen Schaden an einem Einfamilienhaus verursacht. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung hospitalisiert.