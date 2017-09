Grosser Sachschaden bei illegalem Autorennen

Einer der beiden Autofahrer hatte gar keine Berechtigung das Auto zu fahren, ausserdem war er betrunken. © Symbolbild / iStock

Zwei junge Männer haben sich in der Nacht auf Dienstag in Radolfzell am Bodensee mit ihren Autos ein Rennen geliefert. Der eine Autofahrer verlor dabei die Kontrolle über seinen Audi.