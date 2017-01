Grossfeuer zerstört Markt in Jakarta

Die Feuerwehr im Kampf gegen die Flammen am Donnerstag in Jakarta. © Keystone/EPA/BAGUS INDAHONO

Ein Grossbrand hat eine historische Markthalle in Jakarta zerstört. Das Feuer brach am frühen Donnerstagmorgen in der während der holländischen Kolonialzeit erbauten Pasar Senen-Markthalle im Zentrum der indonesischen Hauptstadt aus.