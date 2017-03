Grosslawine hält Rettungskräfte in Atem

Eine Grosslawine ist am Samstagmittag auf dem Gebiet der Obwaldner Gemeinde Kerns niedergegangen. Befürchtungen, dass mehrere Schneesportler verschüttet worden sind, haben sich glücklicherweise nicht bewahrheitet. © Kantonspolizei Obwalden

Eine Grosslawine in der Region von Kerns OW hat am Samstagnachmittag die Rettungskräfte in Atem gehalten. Befürchtungen, dass mehrere Schneesportler verschüttet wurden, haben sich glücklicherweise nicht bewahrheitet.