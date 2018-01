Grubertaler auf Nr. 1

Music for Life! Music for Joy! Das ist Musik von den Grubertalern! Sie lassen es wieder krachen – Florian, Michael und Reinhard Klingenschmid, drei junge Vollblutmusiker aus dem idyllischen Tiroler Volderberg kann man ohne Übertreibung zu den gegenwärtig erfolgreichsten Acts der Szene zählen. Wahrhaft raketenartig klettern sie Stufe um Stufe auf ihrer bisher mehr als erfolgreichen Karriereleiter und mit ihrem aktuellen, brandneuen (das Dreissigste in ihrer Karriere) Album «DIE GRÖSSTEN PARTYHITS VOLUME IX» zeigen sie erneut Brillanz und erstklassige Qualität und präsentieren darauf die besten Knaller des Jahres, viele neue Tanzhits und mitreißende Partyschlager. Die Tiroler Erfolgsband hat das geschafft, wovon viele träumen – den einzigartigen Spagat zwischen Volksmusik und Schlagerpartymusik zu finden und all das mit internationalem, bahnbrechnendem Erfolg.

Als Grubertaler sammeln die drei jungen Musiker Auszeichnungen am laufenden Band. Mit ihrem 2. Platz bei der Österreich-Ausscheidung und dem sensationellen 4. Rang im Endklassement des Int. Grand Prix der Volksmusik 2004 spielten sich die drei Vollblutmusiker in die Herzen eines Millionenpublikums. Als erfolgreichste Gruppe des Jahres in den Ländern Österreich, Deutschland der Schweiz und Südtirol wurden die Burschen zudem mit dem begehrten Herbert-Roth-Preis 2004 ausgezeichnet. Im Oktober 2007 wurden sie zudem mit dem „Top-of-the-Mountain”-Music-Award als erfolgreichste Interpreten des Jahres ausgezeichnet und erhielten Gold für ihr Album „Es lebe Volksmusik”.

Eine ganze Reihe von Hitparadensiegen und internationaler medialer Dauerpräsenz bestätigen die Beliebtheit der Grubertaler! Die Brüder Florian und Michael mit ihrem Freund Reinhard stecken hinter der volkstümlichen Faszination Grubertaler, die sich buchstäblich von heute auf morgen in die Herzen zahlloser Fans gespielt haben. Die drei sympathischen Musiker aus Tirol beherrschen nicht nur ihre Lieblingsinstrumente ausgezeichnet, vor allem ihr schon fast einzigartiger Ehrgeiz, permanentes Proben und hervorragendes Talent tragen äusserst bemerkenswert zum puren Musikvergnügen bei, das die drei Stimmungsmacher bei ihren Nonstop-Bühnenprogrammen versprühen.

Ihre Unbekümmertheit, Jugendlichkeit und ihr freches Auftreten haben längst nicht mehr nur Insider der Szene wach gerüttelt. Einladungen in die grössten TV-Shows bestätigen, dass Grubertaler-Musik ihre Anerkennung findet. In Sachen stimmungsvoller, volkstümlicher Unterhaltungsmusik, bereichert durch ein aus­gewogenes modernes Live-Programm bis hin zu den aktuellen Charts hat sich diese Formation schon jetzt in der noch jungen Karriere einen fixen Platz in der Riege international erfolgreicher Interpreten erspielt und zählt heute zu den gefragtesten Bands der Szene.

(hupo concerts)