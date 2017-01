Der Tod des in der Westschweiz bekannten Museumsgründers hatte am Montag die Zeitung «24 heures» auf ihrer Internetseite bekannt gemacht. Der Kanton Waadt bestätigte die Information der Nachrichtenagentur sda.

Charles-Henri Favrod wurde am 21. April 1927 in Montreux VD geboren. Er gründete 1985 das Musée de L’Elysée in Lausanne und führte es bis 1996.

(SDA)