Grüne sagen Nein zum Geldspielgesetz

Als Präsidentin wiedergewählt: Regula Rytz spricht an der Delegiertenversammlung der Grünen in Olten. © Keystone/Peter Schneider

Die Grünen lehnen das Geldspielgesetz ab. Am Samstag fassten die Delegierten in Olten SO deutlich die Nein-Parole. Zur Vollgeld-Initiative beschlossen sie die Stimmfreigabe.