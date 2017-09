Grüne warnten vor «Transitlawine»

Bundesrat Adolf Ogi, Mitte, und Fritz Bürki, Direktor Bundesamt für Verkehr, links, präsentieren am 28. Mai 1990 in Bern die Botschaft über den Bau der Schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale NEAT. Am 27. September 1992 nahm das Stimmvolk den Beschluss mit 63,6 Prozent Ja-Stimmen an. © KEYSTONE/HANS SCHLEGEL