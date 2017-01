Grüne sehen «rechtspopulistische Politik»

Regula Rytz, Parteipräsidentin der Grünen, kritisierte an der Delegiertenversammlung in La Chaux-de-Fonds NE die SVP heftig. © KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Die Grünen haben am Samstag an ihrer Delegiertenversammlung in La Chaux-de-Fonds NE Widerstand gegen die «rechtspopulistische Politik» angekündigt. Allerdings ist für sie die Personenfreizügigkeit nur in Kombination mit Massnahmen gegen Lohndumping akzeptabel.