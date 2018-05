Grünes Licht für islamischen TV-Prediger

Am kommenden Samstag tritt der türkische TV-Prediger Nihat Hatipoglu in Wattwil auf. Auf Einladung des türkisch-islamischen Kulturzentrums soll er vor einer kleinen Runde predigen. Kurden in der Ostschweiz befürchten, der Imam werde Wahlpropaganda für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan machen.

Nun äussert sich die Kantonspolizei St.Gallen zum Fall. Sie gehe von einem friedlichem Anlass aus. Die Kantonspolizei sieht deshalb im Moment keinen Grund, dem zuständigen Departement einen Antrag für ein Verbot der religiösen Veranstaltung zu stellen. In einem Communiqué hält sie fest: «Selbst wenn sich der Prediger politisch äussern würde, wäre dies in der Schweiz nicht verboten». Für den Anlass, welcher nicht im öffentlichen Raum stattfindet, brauche es auch keine behördliche Bewilligung.

Nihat Hatipoglu erreicht in der Türkei ein Millionen-Publikum. Auch seine Videos auf Youtube haben hunderttausende Views. Christoph Ramm, Türkei-Experte an der Universität, zählt Hatipoglu zu den konservativen Predigern, wie er der Ostschweiz am Sonntag sagte. Beim traditionellen Mainstream-Publikum geniesse er grosse Popularität. Durch seine Ämter sei der Imam eng mit dem türkischen Staatsapparat verbunden.

Mehr zum Auftritt des türkischen TV-Imam gibt es auf Tagblatt.ch.

(red.)