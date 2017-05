Grundstein für weltweit grösstes optisches Teleskops gelegt

Chiles Präsidentin Michelle Bachelet spricht im windgeschützten Raum während der Grundsteinlegung für das grösste optische Teleskop der Welt. © KEYSTONE/EPA EFE/MARIO RUIZ

Der Startschuss zum Bau des grössten optischen Teleskops der Welt ist gefallen: In der Atacama-Wüste in Chile nahmen Vertreter der Europäischen Südsternwarte (ESO) und der chilenischen Regierung am Freitag an einer Zeremonie zum Baubeginn teil.