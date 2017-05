Kurt Russell in einer Szene des Films "Guardians Of The Galaxy Vol. 2" © Keystone/AP Disney-Marvel/CHUCK ZLOTNICK

Wie in den USA haben die Heldenabenteurer von James Gunns 3D-Streifen «Guardians Of The Galaxy 2» auch die Schweizer Kinos erobert. Sie haben sich am Wochenende in allen Landesteilen an die Spitze der Charts gekämpft. Verkauft wurden insgesamt 41’400 Karten.