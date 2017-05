«Guardians of the Galaxy» auf Siegeszug in den USA

"Guardians Of The Galaxy Vol. 2." hat sich am Wochenende vom 5. bis 8. Mai 2017 an die Spitze der US-Kinocharts gesetzt. (Archiv) © Keystone/AP Disney-Marvel/

Die schnellen Autos von «Fast & Furious 8» müssen einer schrägen Truppe von Weltraumhelden Platz machen. «Guardians of the Galaxy 2» ist der neue Abräumer an den US-Kinokassen.