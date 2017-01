Guerdat verabschiedet Nino ein zweites Mal

Nino des Buissonnets wird am CSI Zürich ein zweites Mal gefeiert werden © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Nino des Buissonnets wird am Mercedes-Benz CSI in Zürich ein zweites Mal verabschiedet. Das Parade-Pferd von Steve Guerdat erhält beim Weltcup-Turnier vom 27. bis 29. Januar nochmals einen Auftritt.Guerdat und Nino drehen am Samstagnachmittag um 13.