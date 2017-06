In der letzten Saison realisierte Guggisberg in 51 Meisterschaftsspielen sieben Tore und insgesamt 23 Skorerpunkte für die Leventiner.

Guggisberg galt in seiner Blütezeit als einer der besten und schnellsten Stürmer des Landes, wurde aber im Verlaufe seiner Karriere unter anderem durch mehrere schlimme Knieverletzungen gebremst, erstmals 2010 (Kreuzbandriss) wenige Tage vor dem Abflug an die Olympischen Spiele in Vancouver.

(SDA)