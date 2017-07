Der Regen fiel vom Himmel und es entstanden riesigen Schlammlöcher am OpenAir St.Gallen. Kein Wunder also, dass die Schuhmode heuer in Gummi brilliert. «Ich habe nur Gummistiefel wegen des OpenAirs», sagt Irina lachend. Ihr Freund trägt, wie so mancher Mann am Festival, lieber Kampfstiefel: «Mit den Kampfstiefeln kann ich wenigstens tanzen.» Ein Grüppchen aus Sirnach geht sogar noch weiter: «Irgendwie sind Gummistiefel doch sexy?!»



(rar)