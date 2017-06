Eine steife norddeutsche Brise behagt Gunter Gabriel besser als die tropische Hitze im Dschungelcamp. Letztere verursachte bei ihm einen Schwächeanfall, der in einem australischen Spital auskuriert werden muss (Archiv). © /AP DAPD NY/Axel Heimken

Gestern ist der deutsche Country- und Schlagersänger Gunter Gabriel verstorben. Er starb an den Folgen eines Sturzes über eine Steintreppe. Dabei habe er sich am Abend vor seinem 75. Geburtstag einen dreifachen Bruch des ersten Halswirbels zugezogen. In Hannover sei er dreimal operiert worden. Dies war wohl eine zu grosse Belastung für sein Herz gewesen, das am Donnerstagmorgen aufgehört hat zu schlagen.