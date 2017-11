«Die politische Vision der Ostschweiz liegt mir sehr nahe», sagt Bundesrat Igazio Cassis am Rande der FDP-Tagung in Wattwil am Samstag. Cassis kam gut gelaunt im Toggenburg an. Mit seinem Besuch löst er ein Versprechen ein, das er vor seiner Wahl FDP-Nationalrat Walter Müller gegeben hat.

«Wir werden auf ihn zählen», sagt Müller. Die St.Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter freute sich sichtlich über den hohen Besuch: «Es ist wichtig, dass er alle Landesteile besucht und erfährt, was die Bevölkerung denkt und von ihm erwartet. Das macht das Regieren einfacher.»

Hier geht es zum TVO-Bericht: