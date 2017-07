Elfenbein unter Fischladung entdeckt

Der Zoll in Hongkong präsentiert den grössten Elfenbein-Fund in den vergangenen 30 Jahren. © KEYSTONE/EPA/ALEX HOFFORD

In einem Container mit gefrorenem Fisch aus Malaysia hat der Zoll in Hongkong rekordverdächtige 7,2 Tonnen Elfenbein aufgespürt. Die Menge im geschätzten Wert von 9,2 Millionen Dollar sei am Dienstag im Hafen von Hongkong entdeckt worden, teilte die Behörde mit.