Gute Texte gegen schlechtes Wetter in Mainz

Kommunikationsdesign-Studenten legen in der Innenstadt von Mainz eine Schablone auf den Boden. Das Spray für die Aktion wird nur bei Kontakt mit Nässe sichtbar, also zum Beispiel wenn es regnet. © Keystone/dpa/Doreen Fiedler

In Mainz soll ein Kunstprojekt Passanten bei Regen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Kommunikationsdesign-Studenten der Johannes Gutenberg-Universität haben am Freitag an 31 Plätzen in der Stadt kurze Texte gesprüht, die nur bei Nässe sichtbar werden.