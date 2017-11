Guten Mittwochmorgen mit FM1Today

Ein ehemaliges OK-Mitglied des Schwägalp-Schwinget hat im Oktober den Rücktritt aus seinen Ämtern bekannt gegeben. Im Schreiben war von persönlichen und gesundheitlichen Gründen die Rede. Nun stellt sich heraus, dass dessen Abgang aufgrund eines Fehlverhalten erfolgt ist. Hier zur Geschichte…

Der Bergbahnenstreit im Toggenburg nimmt kein Ende: Das Übernahmeangebot der Toggenburg Bergbahnen an die Aktionäre der Bergbahnen Wildhaus wurde bis Ende September nächsten Jahres verlängert. In Wildhaus weiss man nichts davon. Hier zur Geschichte…

Roger Federer zeigte in Glasgow nicht nur am Racket Klasse, sondern zog sich für die Zuschauer für einmal einen Schottenrock an. Wir nennen ihn Roger McFederer. Hier zur Geschichte…

Und zum Schluss noch eine Übersicht über die Welt in einem Satz:

Ein Jahr nach der Wahl von Donald Trump zum König von Twitter, bekommt er nun die Möglichkeit seine Meinung doppelt so lange kund zu tun und dies, obwohl in der Ostschweiz niemand seinen Vornamen kennt. Super! =)

(rar)