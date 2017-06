Guten Morgen auf FM1Today

Energieberater Fredy Zaugg gibt anlässlich der FM1 Energie-Woche Tipps, welche Nahrungsmittel, die bei uns wachsen, echter Superfood sind. Importierte Lebensmittel sind energietechnisch überhaupt nicht effizient, vor allem, weil bei uns ebenfalls Vitamin-Bomben wachsen. Das sind die regionalen Alternativen.

Spannung, Kraft, Konzentration, Leidenschaft – dies alles wird im Programm der Swissrings vereint. Eine Gruppe von Schaukelring-Turnerinnen und Turnern, hauptsächlich aus der Ostschweiz, die dieses Jahr an den Weltmeisterschaften im Vereinsturnen – der World Gym for Life Challenge in Norwegen – mitmachen. Ihr Ziel ist klar: Sie wollen den Weltmeistertitel. Zum Artikel.