Guten Morgen mit FM1Today

Heute startet Carlo Janka in das Abenteuer «Ski-WM 2017 in St.Moritz». Aus Schweizer Sicht ist er im heutigen Super-G – neben Beat Feuz – die grosse Medaillenhoffnung. Kurz vor dem Rennen haben wir mit «Jänks» ein Interview der etwas anderen Art geführt und überraschende Antworten erhalten. Wer ist wohl der grösste Partytiger im Männer-Team?

Es gibt nichts, was es im Chancental nicht gibt. Der neuste Streich kommt aus Diepoldsau: Dort findet am kommenden Wochenende die Wahl zum Dosenravioli-König statt. Verheiratete Mütter schwingen gegen Singlemänner den Kochlöffel und versuchen, ihre Ravioli-Büchse am besten zu pimpen. Hier erfährst du alles, was es über eine «Ravioli-Pimp-Convention» zu wissen gibt.