Guten Morgen mit FM1Today

Ja, man soll noch an die Liebe glauben. Das beweisen Judith und Werner Zweifel jeden Tag. Das Ehepaar aus Sirnach ist seit über 50 Jahren verheiratet. Es folgt eine Geschichte über gemeinsames Tanzen, gefärbte Haare und einen Rindsbraten.

Seit dieser Saison gilt im Tiroler Skisportort Ischgl ein Skischuh-Verbot ab 20 Uhr. Wer danach in Skischuhen unterwegs ist, wird gebüsst und muss in Socken nach Hause gehen oder sich ein Taxi nehmen. Inzwischen ist die sogenannte «Skischuh-Verordnung» seit drei Monaten in Kraft. Eine Zwischenbilanz.