Guten Morgen mit FM1Today

Die Formkurve beim FC St.Gallen zeigt klar in eine Richtung: nach oben. Heute Samstag gegen YB gilt es, diese Aufwärtstendenz zu bestätigen. Nur: Die St.Galler konnten in der Hauptstadt seit 19 Spielen nicht mehr gewinnen. Der letzte Auswärtssieg gegen YB datiert aus dem Jahre 2005. Trotzdem stellt FCSG-Trainer Joe Zinnbauer an der Medienkonferenz vor dem Spiel klar: «Wir fahren hin und wollen etwas mitnehmen. Letztes Jahr haben wir auch einen Punkt geholt und dieses Jahr werden wir das genauso versuchen.». Hier geht’s zum Interview.

Standard-Interviewfragen können, müssen aber nicht sein. Wir wollen am Rande der Ski-Weltmeisterschaften in St.Moritz die Sportler besser kennen lernen. Wendy Holdener verrät unter anderem als was sie an die Fasnacht gehen würde und für welche Sportart ihr das Talent fehlt. Hier geht’s zum unkonventionellen Interview.