Aufgrund von Sparmassnahmen des Kantons hat die St.Galler Sozialeinrichtung Valida die – eher symbolischen – Löhne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Atelier gestrichen: Zum Artikel.

In der Nacht auf heute hat es in einem Mehrfamilienhaus in Uzwil gebrannt. Eine Frau wurde dabei verletzt: Zum Artikel.