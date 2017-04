Guten Morgen mit FM1Today

Auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist nach Einschätzung der Polizei am Dienstagabend ein gezielter Anschlag verübt worden. Die konkreten Hintergründe der Tat seien aber noch völlig unklar. Das Nachholspiel soll heute Mittwoch stattfinden. Was man bisher weiss und was nicht, erfährst du hier.

Im Januar verkündete die Gemeinde Egnach in ihrem Gemeindeblättli, dass sie ein Schulzimmer verschenke. Nun wurde ein Abnehmer gefunden: Die Musikgesellschaft Bürglen holt den Pavillon ab, um ihn als Proberaum zu nutzen. Hier geht’s zum Artikel.