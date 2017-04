Brustimplantate, Fettabsaugung, Facelifting oder Nasenkorrektur – Schönheitschirurgen sind in der Schweiz gefragt. Unsere Schönheitswoche startet heute mit der Frage, was Werner Mang, der wohl bekannteste Schönheitschirurg Europas, alles so operiert – und wo es gar ihm zu weit geht.

Tausende Fans des SC Bern harrten in der Berner Eishockey-Arena aus, bis ihre Lieblinge nach dem gewonnenen Meistertitel aus Zug zurückkehrten. Bern konnte schon wieder eine rauschende Party-Nacht feiern.