Guten Morgen mit FM1Today

Das Toggenburg hat die besten Formationsfahrerinnen der Schweiz. Beim Swiss Snow Happening in Nendaz, den Skilehrer-Schweizer Meisterschaften, haben die Powderwomen Toggenhorn alle hinter sich gelassen. Mit ihren Ski-Formationen haben sie die Jury überzeugt. Hier geht’s zum Artikel.

Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen beginnt heute in Frankreich die europaweit mit Spannung verfolgte Präsidentenwahl. Knapp 47 Millionen Bürger sind aufgerufen, ihr neues Staatsoberhaupt zu wählen. Elf Kandidaten treten an, von denen laut Umfragen aber nur vier Bewerber echte Chancen auf den Einzug in die Stichwahl am 7. Mai haben. Hier kann du dir alle Kandidaten ansehen.