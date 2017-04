Der europafreundliche Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron hat im ersten Wahlgang ums Präsidentenamt in Frankreich am Sonntag am meisten Stimmen geholt. Er lag mit 23,75 Prozent vor der Chefin des Front National, Marine Le Pen, die 21,53 Prozent holte. Hier geht es zum Artikel.

Trauriger Zwischenfall beim Super-League-Spiel zwischen den Berner Young Boys und dem FC Lugano: Ein YB-Fan stirbt nach einem Schwächeanfall. Hier geht es zum Artikel.